Charlize Theron: “Così sono ingrassata 22 chili. I miei figli pensavano fossi incinta”

Il lavoro di attrice passa anche dal dover adattare il proprio corpo alle esigenze di un copione che può prevedere drastiche trasformazioni fisiche per il tempo necessario a calarsi alla perfezione nei ruoli.

Charlize Theron ha raccontato bene cosa significhi: per calarsi nella parte in vista del film ‘Tully’ – nelle sale dal 4 maggio - l'attrice sudafricana ha messo su ben 22 kg, raggiungendo una forma tale da indurre i suoi figli Jackson, 6, e August, 2, adottati entrambi da single, a credere che fosse incinta.

“Mi svegliavo alle due di notte e avevo sempre un piatto di 'mac and cheese' sul comodino. Mi svegliavo e mi limitavo a mangiarlo” ha raccontato il premio Oscar del film Monster vinto nel 2004 anche trasformandosi per stravolgere la proverbiale bellezza che mal si adattava al ruolo.

“Ho girato Monster quando avevo 27 anni. E dopo ricordo di aver smesso di mangiare snack per tre settimane e di esser subito tornata al mio peso forma. Ma questa volta è stata durissima” - ha rivelato a Entertainment Tonight l’attrice 42enne – “Il corpo dei 40 non è più quello dei 20, bisogna imparare ad assecondarlo”.

Dopo aver girato il film Charlize ha avuto bisogno di un anno e mezzo per ritornare al suo peso forma: “Mangiavo in continuazione. E io amo i carboidrati, ma ho iniziato a bere una quantità enorme di zuccheri. Nella mia testa era scattato qualcosa di molto pericoloso. Mi sono sentita depressa per la prima volta nella mia vita, mi sembrava di stare su una nube nera”.

Ma nonostante le difficoltà affrontate durante e dopo la ‘trasformazione’, l’attrice 42enne non rinnega nulla, consapevole di quanto una così forte metamorfosi fisica sia stata necessaria per dare il meglio di sé: “Non voglio dire che non sia coraggioso, ma non avrei mai potuto interpretare questo personaggio senza prendere peso. L’esaurimento, il modo in cui senti il tuo corpo, il modo in cui cambia il tuo volto, le tue mani, le tue dita, la misura delle scarpe, è fondamentale”.