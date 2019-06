Charlotte Casiraghi sposa: la collana di (nonna) Grace Kelly e l’abito che omaggia Karl Lagerfeld

Un lungo weekend di festeggiamenti, iniziato con il rito civile a Palazzo Grimaldi e terminato con il party nella villa di Karl Lagerlfeld, ha celebrato le nozze di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam. Bellissima la coppia di neosposi che su Instagram ha condiviso lo scatto ufficiale del gran giorno: lei, la figlia 32enne della principessa Carolina di Monaco e nipote di Grace Kelly, sorride raggiante al marito, il produttore 37enne figlio dell'attrice Carole Bouquet, padre del figlio Balthazar nato sei mesi fa.

Dopo la cerimonia civile, la festa è proseguita a Villa La Vigie, dimora di Karl Lagerfeld che fu grande amico della sposa e dell'intera famiglia reale monegasca. Per rendere omaggio allo stilista di Chanel scomparso nello scorso febbraio, dopo l’abito in broccato grigio con tre fiocchi davanti di Yves Saint Laurent, Charlotte ha indossato un abito della maison guidata fino alla fine dal compianto designer, mettendo così in risalto un gioiello molto, molto importante: la collana con tre giri di diamanti appartenuta alla principessa Grace di Monaco, nonna di Charlotte, ex attrice americana che nel 1956 sposò il principe Ranieri III, madre dei principi Carolina, Alberto II e Stéphanie, e scomparsa in un incidente stradale nel 1982.

Gli invitati al matrimonio di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam

Oltre a Carolina, madre della sposa, agli zii, il principe Alberto con la moglie Charlene e la principessa Stéphanie, alle nozze di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam c’erano tanti volti noti al mondo dell’aristocrazia. I fratelli della sposa, Pierre con la moglie Beatrice Borromeo e Andrea con la moglie Tatiana Santo Domingo, anche loro nati dal matrimonio con il compianto Stefano Casiraghi, e Alexandra de Hanover. Il fratellastro dello sposo Louis Giacobetti e suo cugino, Thomas Langmann, produttore premio Oscar di "The Artist". Tra gli amici, Margherita Missoni a Bianca Brandolini D’Adda.

Prima delle nozze con Dimitri, Charlotte Casiraghi è stata legata a lungo con il comico Gad Elmaleh da cui ha avuto un figlio,Raphael, 5 anni. Anche il produttore 37enne ha un’altra figlia, nata dal matrimonio finito con la modella russa Masha Novoselova