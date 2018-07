Chiara Ferragni cambia look: capelli rosa per l’addio al nubilato

“Chiara Ferragni takes Ibiza” è la scritta che compare sulle giacche colorate degli allegri partecipanti alla festa che in questi giorni stanno accompagnando l’influencer più potente d’Italia nell’ultimo viaggio da nubile.

In attesa del 1° settembre, data cerchiata di rosso come giorno del matrimonio con Fedez, Chiara è riuscita a ritagliarsi un weekend con gli amici a Ibiza, da cui trasmette video e storie Instagram che documentano l’avventura spassosa ma anche il suo look stravolto per l’occasione.

Via il classico biondo che ha contribuito a renderla famosa come una Barbie: rosa è il colore che Chiara ha scelto per la sua lunga chioma in questi ultimi giorni ‘follie’ senza l’anello al dito.

Dai messaggi scritti in calce alla foto che mostrano la stravagante tonalità dei capelli, si direbbe che la novità abbia un po’ spiazzato i fan che continuano a seguirla, numerosissimi anche in questa avventura da ‘Pink Salad’.