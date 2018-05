Chiara Ferragni, il primo red carpet da mamma incanta Cannes

Chiara Ferragni è abituata ai flash: provengano dal proprio smartphone che cattura i selfie ‘fatti in casa’ tra una poppata al piccolo Leone e un look da sfoggiare, o dalle macchine professionali dei fotografi, l’influencer più in auge del momento sa come posare davanti agli obiettivi che ieri, sul red carpet del 71esimo Festival di Cannes, l’hanno ripresa più splendida che mai.

Rientrata in Europa dagli Stati Uniti a quasi due mesi dalla nascita del figlio, domenica 13 maggio, dopo aver festeggiato la sua primissima Festa della mamma, Chiara Ferragni ha calcato la passerella di Le Grand Bain insieme al compagno Fedez con l’abito rosa di Alberta Ferretti dotato di gonna ampissima e strascico scenografico.

Ovviamente Leone non era con mamma e papà a godere dell’atmosfera glamour, ma al collo di Chiara c’era una collanina in oro con la scritta ‘Leoncino’, tenero dettaglio che ha fatto sentire la presenza del piccolo.

(In foto, Chiara Ferragni sul red carpet del Festival di Cannes 2018 foto Ansa)

