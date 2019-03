Chiara Ferragni, trucco e massaggio al lato b prima della foto da urlo

Il risultato della foto è a dir poco strepitoso: lei, biondissimi capelli al vento, che posa in sella ad una Vespa d’annata in Sicilia, con indosso un costume da bagno rosso fuoco e un lato b praticamente perfetto. Chiara Ferragni è bella, e la constatazione è pure banale, vista la cospicua mole di immagini che da anni affollano il suo account Instagram.

Un po’ meno scontata è la constatazione che anche l’imprenditrice-modella-influencer-testimonial debba, per ragioni di scena, ricorrere a qualche trucchetto affinché quella riuscita renda il massimo della resa.

Chiara Ferragni, trucco e massaggi al lato b durante lo shooting

Come si vede nelle storie IG, Chiara Ferragni si è lasciata sistemare a dovere il fondoschiena per apparire al meglio nelle foto che, alla fine, risulta impeccabile nel finale postato su Instagram. Terminato l’impegno a Siracusa, Chiara è tornata subito dai suoi uomini, Fedez e Leone, pronti ad accoglierla felici come sempre. Ma prima una sosta rigenerante con arancini siciliani è stata doverosa… Come darle torto?