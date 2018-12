“La tata di tuo figlio è più madre di te”, ma Chiara Ferragni non ci sta e replica a tono

Un breve video che mostra il piccolo Leone in lacrime calmato dalla voce di una tata in sottofondo è bastato a dare il ‘la’ ai follower criticoni per attaccare Chiara Ferragni e il suo essere madre.

Partita dall’essere una fashion blogger, diventata una delle influencer più potenti del mondo e un’imprenditrice con tanto di azienda e dipendenti, evidentemente l’ascesa della 31enne cremonese continua a non essere vista di buon occhio da quanti sono convinti che una donna non possa essere, insieme, una brava mamma e una lavoratrice altrettanto produttiva.

“Dai Chiara chiama le cose con il loro nome: non è la tata, è praticamente sua mamma visto che lo sta crescendo lei e fa tutto quello che dovresti fare tu… sei madre col cul* degli altri. E’ più sua madre lei di te”, è stato uno dei tanti commenti scritti dall’altro di un pulpito che vorrebbe “insegnare” come e quando ci si possa definire “mamma”.

Chiara Ferragni, però, ormai abituata ad ogni tipo di giudizio, ha preferito non cedere alle provocazioni, rendendo un boomerang la freccia lanciata per sortire chissà quale reazione.

“Questi commenti che scopo hanno? Cercare di farmi sentire meno madre perché lavoro e sono aiutata a crescere mio figlio da mio marito, le nonne e la tata? Mi spiace ma su di me non funziona”, la chiara e concisa replica, appoggiata da una folta schiera di donne che pur non avendo le sue stesse possibilità economiche, sanno cosa significhi dividersi tra lavoro e famiglia.