Chiara Ferragni mostra la pancia dopo il parto: il duro lavoro della fashion primipara

Tra un ‘Leoncino of the day’ e un “ciao amore!” detto al neonato, ma sentito solo dai follower che a milioni seguono l’account Instagram, Chiara Ferragni ha aggiornato il mondo sul suo stato fisico post gravidanza.

A poco più di due settimane dalla nascita dell’influencer più giovane del mondo, la fashion primipara ha sollevato la maglia (griffatissima) per condividere ciò che nei giorni a venire sarà la sua prossima debilitante fatica: perdere quell'avanzo di centimetri accumulati sul girovita nei 9 mesi utili far crescere in grembo l’erede dell’impero Ferragnez.

“Ancora tanto lavoro da fare, ma il nostro corpo è meraviglioso" ha scritto in una storia che riprende di profilo la materna convessità 17 giorni dopo l'arrivo di Leone Lucia, un pupetto già mostrato in ogni smorfia possibile e infagottato in un numero di abitini talmente elevato che a Kate Middleton tocca rastrellare tutto Harrods se non vuole che il royal baby sembri il servetto extracomunitario di #Leoncinosuo.

Ora tocca allenarsi, mostrare alle giovani madri devote seguaci che pure lei sgobba per tornare nei jeans taglia XS, che Leone è un dono del cielo ma che fatica stargli dietro, che combinare lavoro e famiglia è tosta.

Ma che scoop sarebbe se mostrasse l’accenno di ricrescita come tutte le mamme che tra una poppata e l’altra non hanno tempo per la tinta ai capelli?! O se facesse intravedere l’unghia sbeccata dal semipermanente usurato. Oppure la scritta Gucci sulla t-shirt sporcata dal rigurgito del ragazzino… Ma forse è meglio così: Chiara Ferragni serve anche a questo, a fantasticare sulla dimensione teorica di una maternità che è perfetta come un prodigio.