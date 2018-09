Chiara Ferragni rifatta? Parla Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip

Niente chirurgia per Chiara Ferragni. Ad assicurarlo è Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip per eccellenza ha paragonato due scatti della fashion influencer, un "prima" risalente agli inizi della carriera e il "dopo": "Secondo me è molto naturale - afferma in una 'Instagram Stories' - ha solo sistemato sopracciglio, trucco e capelli. Il naso non lo vedo molto cambiato. Comunque mi sembra abbastanza naturale".

La stessa Chiara, del resto, aveva smentito di aver fatto ricorso alla chirurgia già tempo fa: "Parlando di chirurgia plastica: mai provata - aveva confidato - Ho utilizzato una volta il filler sotto agli occhi e ho fatto un sacco di trattamenti per la pelle dal momento che la mia cute non era buona durante la mia adolescenza. Ma non sono contraria alla chirurgia estetica. Ho solo molta paura che mi faccia sentire vecchia e falsa".