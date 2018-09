Chiara Ferragni presa di mira per il seno piccolo, lei non ci sta e replica a tono

Tra i 14,7 milioni di utenti che seguono Chiara Ferragni su Instagram, non mancano – purtroppo – quelli che il tasto ‘follow’ lo hanno premuto solo per aspettare il momento e il post “giusto” che ispirasse commenti velenosi e battute di cattivo gusto.

Lo stile di vita di una delle influencer più pagate del mondo che mette sui social ogni istante (o quasi) della sua quotidianità di “imprenditrice digitale”, moglie, sorella, mamma, amica, può piacere o meno, può essere condiviso o meno. Punti di vista, per carità. D’altronde, “de gustibus non disputandum est" è il motto che da tempo immemore insegna di vivere e lasciare vivere.

Ma quando poi i giudizi arrivano lo stesso e attaccano puerilmente l’aspetto fisico della Ferragni, beh, un utente medio che osserva, legge e riflette due domandine se le fa. E si chiede perché qualcuno, ancora, nel 2018 pensi che se una donna abbia le possibilità economiche, debba “rifarsi le tette” se madre natura non l’ha dotata di un bel décolleté florido da esibire quando indossa il reggiseno del brand di cui è testimonial.

Frasi del tipo “con tutti i soldi che hai perché non ti rifai?”; “Ne ho di più io (seno, ndr)”; “le tette non le vende Intimissimi?” sono state alcune di quelle scritte a margine della foto con cui la Ferragni ha annunciato la sua partecipazione allo show dell’azienda di biancheria intima a Verona.

Commenti che forse avrebbero meritato il silenzio di un sospiro penoso per la mediocrità del contenuto, ma che comunque hanno ottenuto la considerazione della loro destinataria che se n’è servita per lanciare un bel messaggio, anzi due.

Chiara Ferragni replica alle critiche sul seno piccolo

E dall’alto del suo modo strategico di saper usare i social con un linguaggio semplice ma graffiante al punto giusto, Chiara Ferragni ha replicato a tono ai detrattori delle 'coppe di champagne' in dotazione sul suo busto minuto.

“Veramente un messaggio pessimo, soprattutto se viene da una donna”, ha risposto all’autrice della patetica osservazione; “Hai vinto, complimenti” si è congratulata con chi paragonava circonferenze; “Erano sold out, sto aspettando la prossima collezione”, il responso al quesito sulla improbabile esposizione dello scaffale “tette” nei punti vendita.

Risposte secche, sincere e pungenti al posto giusto le sue, che fanno emergere da un lato la giusta dose di sarcasmo in dotazione alla personalità dal viso angelico, e dall’altro rendono Chiara Ferragni titolare del messaggio mai banale e mai abbastanza scontato della marginalità dell’aspetto fisico rispetto a ben altre doti intellettive, caratteriali e morali.

Qualcuno potrebbe obiettare che è anche grazie alla gradevolezza di quell'aspetto fisico se Chiara Ferragni è Chiara Ferragni, ed in parte è vero. Com'è pur vero che di donne belle come lei e forse ancor di più ne è pieno il mondo, ma, guarda caso, non tutte hanno raggiunto gli stessi risultati professionali...

“Ragazze amatevi per quello che siete e cercate e cercate di migliorarvi solo per voi stesse, non per piacere agli atri” ha riassunto alla fine in un commento.

Punto e basta. Ha vinto.