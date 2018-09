The Blonde Salad, Giglio Group gestirà il portale di Chiara Ferragni

Giglio Group si aggiudica la gestione del portale di Chiara Ferragni, la fashion blogger italiana divenuta una celebrity del web e le cui recenti nozze con il cantante Fedez sono state un vero e proprio caso mediatico. Nel dettaglio Giglio Group, prima piattaforma di e-commerce 4.0 quotata sul mercato Star, attraverso la propria controllata Ibox Digital (leader nello sviluppo di progetti digitali nel settore fashion), ha definito un accordo con “The Blonde Salad”, piattaforma di lifestyle fondata da Chiara Ferragni nel 2009, ormai diventata vero e proprio punto di riferimento per il mondo del fashion.

Grazie a quest’accordo, informa un comunicato, Ibox Digital svilupperà e gestirà worldwide il portale e-commerce “The Blonde Salad”, dalla strategia digitale fino alla delivery finale all’utente, mettendo a disposizione il proprio modello ultra evoluto di e-commerce strutturato che consente un’accelerazione delle vendite online. The Blonde Salad, nato inizialmente come fashion blog, è oggi diventata una delle più celebri piattaforme digitali che offre un’esperienza di lifestyle a 360 gradi, un vero e proprio marchio di riferimento che crea e diffonde contenuti giornalieri che ispirano i suoi utenti e li invita a partecipare ad una conversazione collettiva sulla moda.

La stessa Ferragni, Ceo di The Blonde Salad, ha dichiarato: “Sono felice di questa nuova stagione di crescita per The Blonde Salad. Nell’ultimo anno i cambiamenti di strategia digitale, prodotto e immagine hanno fatto correre vendite e utenti, per questo oggi ci serve un partner che sarà capace di stare dietro alla nostra corsa”.