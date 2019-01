Chiara Ferragni in topless si burla dei bacchettoni: la didascalia “anticipa” le critiche

Stavolta Chiara Ferragni ha giocato d’anticipo sui follower che sono soliti criticare le foto considerate eccessive per una donna che è anche madre.

Come? Su Instagram l’influencer ha pubblicato uno scatto che la vede coprirsi il seno nudo con il braccio, corredato dalla provocatoria didascalia che altro non è se non il commento che spesso i suoi detrattori le scrivono in calce alle immagini postate, ovvero: “Ma sei una madre”.

In poche ore oltre 825mila sono stati i like per la mamma di Leone che così ha voluto ribadire il concetto secondo cui avere un figlio non significa non potersi sentire sexy e, dunque, non doversi mostrare più nelle pose più sensuali.

Chiara Ferragni in topless: i commenti e le critiche

Ma la didascalia così scritta non ha certo messo a tacere coloro che non stimano particolarmente Chiara Ferragni (ma ciò nonostante la seguono costantemente sui social…).

“E’ l’unico modo che ha per fare i soldi”, ha scritto qualcuno; “Potrai avere anche tutti i soldi che vuoi ma se io fossi tuo figlio mi vergognerei di sapere che mia madre fa queste foto qua”, il commento di qualcun altro; “Qualcuno mi spieghi il senso di tutto ciò, non lo capisco proprio. Una provocazione a chi critica, come se ormai avere dei valori diversi e più tradizionali fosse una cosa di cui vergognarsi”, ha affermato ancora un utente, di parere completamente opposto a quanti hanno apprezzato la mossa e pure il risultato fotografico.

“Trasmette di non vergognarsi del proprio corpo, di accertarsi senza vergogna né con i filtri né con Photoshop”, fa sapere qualcuno: “La vita è la sua, fa come vuole indipendentemente da cosa dice la gente”.

Punti di vista, insomma.