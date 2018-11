Chiara Ferragni, spacco inguinale con cartellino che spunta dall'abito (svelato da Fedez)

Prima cena di Natale per Chiara Ferragni, famiglia e amici, tutti protagonisti delle ultime storie social con cui l’influencer tiene di norma aggiornati i follower sulla sua impegnatissima vita di mamma, moglie e imprenditrice digitale, ovviamente.

Come di consueto, prima di uscire di casa (sarebbe meglio dire dal guardaroba, visto che è grande come un monolocale…) Chiara ha mostrato il look scelto per la serata, ovvero un abitino cortissimo color petrolio con stampe floreali abbinato a stivali e calze nere griffato Alberta Ferretti.

Nulla di diverso rispetto alla solita sfilata garantita alle fan che dall’altro capo dello smartphone prendono appunti, se non fosse per lo ‘scherzetto’ che Fedez le ha giocato durante la cena, quando ha mostrato il cartellino rimasto attaccato al vestito.

"Il trend di quest'anno è uscire con il cartellino attaccato che ti pende dall'ascella", afferma il rapper nel video girato dall’amica Chiara Biasi che ride mentre riprende la targhetta e una Chiara Ferragni che, ignara, continua a parlare con gli ospiti della cena.

Non pervenuto il prezzo dell’abito sulla targhetta che, chissà, se diventerà davvero il dettaglio di tendenza sfoggiato dalle "fashion victim"… Augurandoci di no, ricordiamo a tutti/e di controllare sempre eventuali dimenticanze ciondolanti che belle non sono. Nemmeno se di nome fai Chiara Ferragni.

(Di seguito i due video postati nelle storie Instagram )

Attendere un istante: stiamo caricando il video...