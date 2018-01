Da giovane occhialuto a fascinoso brizzolato: lo stile 'coraggioso' di Capitan Baglioni

Si tengano pronti tutti: gli appassionati di musica come i detrattori degli eventi più nazionalpopolari; quelli che non lo vogliono sapere “perché Sanremo è Sanremo” e invece gli tocca lo stesso; gli ostinati entusiasti che, al contrario, lo stesso Sanremo lo cantano eccome, sintonizzati ogni anno sul primo canale Rai quali testimoni instancabili di una tradizione tutta italiana che guai a stravolgere.

Claudio Baglioni sarà direttore artistico e conduttore, insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, della 68esima edizione del Festival di Sanremo e la macchina gigantesca che questo evento rappresenta sgasa già come un'auto d'epoca tirata a lucido per l'evento annuale che ne glorifica gli ingranaggi.

Si metta l’anima in pace, dunque, chi già non ne può più delle interviste alle varie signora Maria che “mamma come sono contenta, Baglioni è il mio piccolo grande amore!”, o dei talk show televisivi che si affrettano ad indagare le ragioni sottese alla scelta di affidare le sorti del festival al cantante romano “che-di-certo-detterà-un-cambiamento-epocale-nella-storia-del-festival-e-saprà-innovare-il-prodotto-Sanremo”: da qui al 6 febbraio 2018 l’argomento terrà banco in maniera sempre più frequente sotto ogni aspetto, e lui, Claudio Baglioni, ne sarà l’assoluto protagonista.