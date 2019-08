Social network, ecco come creare l'hashtag perfetto

Come si sviluppa una vincente campagna con un hashtag? Creare il perfetto hashtag, infatti, è sia un’arte che una scienza. Che voi siate veri e propri professionisti della comunicazione oppure semplici appassionati di social network, a fornire qualche consiglio, in occasione dell'#HashtagDay per celebrare il 12° compleanno dell’hashtag, è Twitter. Ecco, quindi, alcuni pratici consigli su cosa fare e cosa non fare. Innanzitutto, le cose da fare.

Come creare un hashtag perfetto

- Realizza un hashtag corto, distintivo e facile da ricordare. Cerca di prevenire il più possibile eventuali errori di battitura, che renderebbero introvabili i tuoi tweet.

- Svolgi prima delle ricerche. Controlla gli hashtag associati al tuo brand ed eventualmente ‘capitalizza’ ciò che è stato già utilizzato. Assicurati di verificare se l'hashtag desiderato è già in uso.

- Ragiona su come declinare l'hashtag anche in altri contesti, per unificare il tuo messaggio e lavorare in coerenza su tutti i canali (retail, packaging, cartelloni pubblicitari, altri social, etc).

- Sii realistico. Non aspettarti che le persone inizino ad usare spontaneamente il tuo hashtag se non si inserisce naturalmente in un contesto coerente più ampio o se non vi è alcun incentivo per farlo.

- Dai alle persone una ragione per utilizzare il tuo hashtag. Che si tratti di un vero premio o di un semplice riconoscimento sotto forma di retweet, il tuo pubblico risponderà meglio se si tratta di una relazione di reciproco vantaggio.

- Collabora con influencer che possono aiutarti ad ottenere visibilità per il tuo hashtag.

Cosa non fare

- Non esagerare con gli hashtag. Uno o due hashtag rilevanti per tweet è sufficiente. Ricorda che c’è un limite di caratteri da rispettare.

- Non cercare di tradurre per forza lo slogan del tuo brand in un hashtag. L’hashtag è pensato per essere inclusivo, condivisibile e facilmente rilevabile. Se non si adatta in modo naturale a un Tweet, sembrerà forzato e l’effetto sarà controproducente.

- Non aspettarti che le persone utilizzino il tuo hashtag senza alcuna motivazione o incentivo. I migliori hashtag hanno la capacità di attirare le persone e generare curiosità.

- Non utilizzare tutte lettere maiuscole. A meno che non si tratti di un acronimo, il caps lock farà sembrare il vostro tweet ‘gridato’.