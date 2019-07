Come venire bene in foto: con questi semplici trucchi è un gioco da ‘star’

‘FaceApp’ lascia il tempo che trova: vedersi invecchiati precocemente è un passatempo, divertente solo perché dura quel tanto che basta a soddisfare la curiosità di scoprirsi in un futuro fortunatamente ancora lontano. La realtà, invece, è e resta un’altra, ed è comune a tutti, sia agli utenti che smanettano con filtri e app per distendere rughe e sorrisi, sia ai finti indifferenti alla perfezione di un’immagine che, sotto sotto, interessa anche a loro.

Ma come si fa a venire bene in una foto?

A spiegarlo su PureWow è Bobbi Brown, truccatrice statunitense e fondatrice dell’omonima azienda di cosmetici famosissima in tutto il mondo, che ha stilato una serie di consigli utili per chi voglia vedersi bello, affascinante ma naturale negli scatti, senza l’utilizzo di filtri particolari. “Alcuni di noi fanno affidamento su filtri e ritocchi prima ancora di prendere in considerazione la pubblicazione di una foto. Secondo me, questo rende molte immagini irreali e ritraggono uno standard irraggiungibile di bellezza”, è la premessa dell’esperta che ha elencato le dritte utili.

Come venire bene in foto: i consigli di Bobbi Brow

Ecco, allora, alcuni trucchetti da mettere in pratica se l'obiettivo è apparire al meglio nelle foto

1. Usa la luce naturale, la migliore per le foto. Se possibile, scattare foto vicino a una finestra o all'esterno.

2. Preparare la pelle: utilizzare una crema idratante prima del trucco, ma evitare filtri solari che possono riflettere troppa luce sotto il flash, risultando in uno scatto sovraesposto.

3. Utilizzare una cipria che fa durare il trucco più a lungo e riduce la lucentezza indesiderata.

4. Ricordare collo e torace: prendersi cura di queste parti del corpo assicurerà che tutto il viso risplenda di una bella luce naturale e omogenea.

5. Usare due tonalità di blush, una neutra da applicare sugli zigomi sfumando fino all'attaccatura dei capelli e una rossa luminosa sulle guance.

6. Disegnare le labbra: per fare in modo che il colore duri più a lungo, allineare e riempire le labbra con una matita prima di applicare il rossetto. In questo modo appariranno anche più carnose.

7. Definire le sopracciglia con un ombretto morbido e opaco che corrisponda al loro colore.

9. Non dimenticare il mascara che dà risalto agli occhi.

9. Abbinare fondotinta e correttore. Non c'è niente di peggio che vedere qualcuno con un diverso colore di collo e viso o con un correttore troppo leggero sotto i loro occhi.

10. Usare gioielli come trucchi, utili per valorizzare i tratti del volto.