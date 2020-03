Bellezza fai da te: come ritoccare le sopracciglia da sole in casa

Niente saloni di bellezza in questo periodo di emergenza sanitaria: la cura del proprio del corpo è tutta nelle mani di ognuno che, come può e per quanto può, deve cercare di non cedere alla sciatteria in cui potrebbe incappare chi considera l’isolamento un buon motivo per arrendersi alla negligenza estetica. Ritoccare le sopracciglia rientra tra i compiti spesso demandati all’estetista per la precisione richiesta dall’azione di individuare i peli da togliere e quelli da lasciare, così da restituire allo sguardo la luminosità regalata da una perfetta arcata sopraccigliare.

Ma come fare oggi che non è possibile rivolgersi a un’esperta? In questo caso preziosi si rivelano i consigli della stylist Joey Healy, nota esperta di bellezza, che sul sito Pop Sugar, ha fornito tutti i suggerimenti del caso.

Usare solo le pinzette

Non è certo l’isolamento il momento giusto per provare la validità di qualche nuova e stravagante tecnica per sistemare le sopracciglia: le tradizionali pinzette sono gli unici mezzi da prendere in considerazione con cui “bisogna tirare i peli nella direzione in cui crescono – spiega la Healy – e agire solo sul monociglio, sulla fronte, sulle tempie e sulle palpebre superiori, evitando invece di toccare la loro forma”.

Tagliare i peli lunghi con le forbici

Oltre alle pinzette, utili sono anche le piccole forbicine per tagliare i peli più lunghi: “Il modo migliore è quello di tagliare un pelo alla volta e ad angolo, mai in linea retta, per non far risultare le sopracciglia troppo arrotondate”.

Ricordare sempre che “Less Is More”

“Fino a quando non si riesce ad andare dall’estetista, conviene affidarsi al make-up per riempire gli spazi vuoti e rendere l’errore meno evidente”, suggerisce Healy a chi ha sbagliato esagerando con il togliere qualche peletto: “L’ultima cosa da fare è rovinare entrambe le sopracciglia nel tentativo di raggiungere la simmetria”.

Lasciare che crescano da sole

Se poi il timore di sbagliare nell’armeggiare con pinzette e forbicine è tanto, meglio lasciar perdere e affidarsi al trucco per mascherare i peli di troppo in attesa di tornare nelle mani dell’estetista che saprà come restituire al volto la luce che merita dopo settimane di buio casalingo.

