Moda, conciati per le feste! Ecco i look per fare centro a Natale

Odiarle è impossibile. Per innamorarsene, invece, basta davvero poco. Frange e paillettes tornano più prepotenti che mai, una combinazione immancabile anche per i party natalizi. Del resto, si sa: il look delle feste, è sempre un po' sparkling. Occhio però a indossarle insieme se si vuole evitare l'effetto albero di Natale. Se invece l'imperativo è comunque brillare, paillettes, lustrini, frange e frangette riescono nell'intento, tornando a dettare tendenza grazie ai loro bagliori metal e luccichii abbaglianti.

Le passerelle invernali, in questo senso, non si sono risparmiate. Sulla scia delle tendenza già anticipata durante la spring-summer 2018, gli stilisti hanno rispolverato paillettes e frange, riportandole in prima linea tra i main trend di stagione. Come Christopher Kane, Richard Malone, Tom Ford e Alexander McQueen, che hanno mandato in pedana un turbinio ipnotizzante di lustrini e frangette, un po' flapper girl un po' regina della notte mixando atmosfere Eighties a look vagamente folk.

Si infittiscono e si allungano a dismisura, tingendosi di rosso carminio, le frange tratteggiate da Sarah Burton per Alexander McQueen, che avvolgono perfettamente la silhouette, senza stravolgerla o deformarla. Leggere come piume e più discrete, invece, quelle che spuntano sulla pedana di Chloé, dando volume alla figura, senza sgraziarla, grazie all'impronta boho chic tipica della maison parigina. Dominano le paillettes in stille rockabilly, invece, da Tom Ford, che gioca con colori forti, stampe animalier e patchwork multicolor anni '80 adattandole al tayloring maschile.

A ridare smalto a lustini e frangette sono anche Missoni e Proenza Schouler che allungano l'orlo dei loro abiti e infittiscono cappotti, gonne e giacchette con frange folk. Strappa consensi Carolina Herrera con il suo mix and match di paillettes e frangette efferverscenti sfumate in argento e tinte fluo, dal volume notevole.

Se volete andare sul sicuro a Natale e Capodanno scegliete l'oro e e l'argento, come da tradizione. Per fare centro, invece, meglio preferire il nero evergreen, il bianco o il mix di dischetti colorati. Chi pensa che le paillettes siano esagerate può rinunciare all'effetto all over, puntando un accessorio leggermente ricamato. Oppure passare direttamente alle frange. Le palette di stagione le vuole calde, come il castagna, il vinaccia e l'ecrù. Chi non ha paura di farsi guardare, invece, può puntare dritto al total red. Il successo è assicurato.