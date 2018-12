Cosa indossare a Natale? Ecco 4 outfit natalizi consigliati dall’esperta di moda

Il countdown per la Vigilia di Natale è appena iniziato. Cosa indosso per la cena più magica dell’anno? Il classico abitino rosso o quel maglione con le renne che tanto piace alla nonna? Trovare il look natalizio perfetto non è mai facile. E, tra la corsa ai regali, il brindisi con i colleghi e l’aperitivo con gli amici, non si ha mai il tempo di pensare a cosa poter indossare. In base alla location si può già fare una prima cernita dei capi tra cui scegliere. Ogni situazione richiede, infatti, il suo mood. Ma se ancora non avete idee, niente paura! Barbara Fiorillo di NapoliToday ha intervistato la giornalista ed esperta di moda Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”, che ci ha dato consigli preziosi su come creare un outfit natalizio perfetto.

Per l’aperitivo del 24 Dicembre, rito imprescindibile soprattutto per i ragazzi, la parola d’ordine è “festa”. Che siate in giro con gli amici o in un locale a bere qualcosa e ascoltare bella musica, potrete optare su leggings in pelle di serpente e un maglione da stringere in vita con una cintura gioiello, magari arricchita con perle. Oppure, optate sempre per un paio di leggings o pantaloni in latex, ma indossando una giacca balzer da fermare anch’essa in vita con una cintura cow-girl. Per quando uscirete dal cocktail bar, potrete coprirvi con una maxi pelliccia con cappuccio.

Cena al ristorante

Per la cena al ristorante, bisogna essere super glamour. Vi basterà indossare un abito corto, possibilmente in velluto scuro e abbinare delle calze glitterate, per donare preziosità e allure sexy all’intero look. Le calze glitter sono un vero must have di questo Inverno 2018 e non è così tanto difficile abbinarle. Sono infatti perfette con sandali in pvc oppure con sandali metallizzati, che ognuna ha nell’armadio.

Cena in montagna

Per la cena in montagna, occorre star caldi. Sia dentro che fuori, sono consigliatissimi abiti pesanti e molto cozy. Perfetto per il pomeriggio in montagna è il cappotto teddy bear, cioè il cappotto a orsacchiotto decisamente iconico per questa stagione. In lana, avvolgente, gigante e, direi, ingombrante, va indossato anche con la tuta da sci. Non abbiate paura!

Cena davanti al camino

Per la cena davanti al camino, cosa ne dite di un maxi cardigan lavorato a mano? Se trascorrete la sera della vigilia di Natale in casa, con i parenti, dovrete comunque mostrarvi eleganti e comode al tempo stesso. Una gonna in paillettes, sia pencil che midi, altro super must di stagione, abbinata a un maxi maglione da portare largo sui fianchi o inserito al suo interno, sarà la mossa giusta. Per dare un tocco di comodità, raccogliete i capelli in un bun sopra la testa e fermate tutto con una fascia sulla fronte, possibilmente brillantinata e colorata.