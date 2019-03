Conchita Wurst cambia look: la drastica svolta

Conchita Wurst, la drag-queen vincitrice dell’Eurovision nel 2014, ha dato una svolta radicale al look che con lunghi capelli e folta barba nera, aveva contribuito a renderla un’icona unica nel panorama della musica internazionale.

Addio alla fluente chioma ora corta e schiarita proprio come la barba: nel videoclip del nuovo singolo ‘Hit Me’ Tom Neuwirth (vero nome di Conchita Wurst) appare un ragazzo alle prese con una sorta di alter ego.“Embrace the past and then move on” ("Abbraccia il passato e poi vai avanti"), aveva scritto l’artista 31enne su Instagram, e oggi il drastico cambiamento estetico sembra del tutto in linea con quel messaggio.

Conchita Wurst cambia look

Una trasformazione netta quella che Conchita Wurst ha mostrato ai fan nell’ultimo video di ‘Hit me’ in cui non c’è più traccia neppure del make-up marcato e delle acconciature voluminose che l’hanno caratterizzata fino ad ora. E anche l’abbigliamento sportivo appare ben lontano dagli outfit iperfemminili di una volta.

Addio Conchita, adesso largo solo a Wurst.