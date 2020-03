Il tenero applauso dei principini George, Charlotte e Louis ai medici inglesi: “Grazie”

Alle immagini che documentano alcuni momenti della quotidianità del principe William, della consorte Kate e dei loro tre figli George, Charlotte e Louis, i follower sono abituati seguendo la pagina Instagram della famiglia reale inglese che regala loro ritratti ufficiali e scorci più privati. Meno frequenti, invece, sono i video che mostrano i principini, stavolta tenerissimi protagonisti di uno realizzato per ringraziare il lavoro dei sanitari in prima linea contro il coronavirus.

“A tutti i dottori, le infermiere, gli assistenti, i medici di base, i farmacisti, i volontari e a tutto il personale del Servizio sanitario nazionale che sta lavorando instancabilmente per aiutare chi è affetto da Covid-19” scrivono i duchi di Cambridge a corredo del video dei bambini sorridenti mentre applaudono per dire grazie del lavoro dei sanitari in un momento tanto delicato per il mondo intero, ma anche per la famiglia reale, segnata dalla positività al virus del principe Carlo.

Un gesto importante da parte di William e Kate quello di pubblicare sui social il breve filmato dei figli dopo la notizia del contagio del padre, l’isolamento nel castello di Windsor della Regina Elisabetta e la lontananza di Harry in Canada: un modo delicato, ma significativo per rassicurare i cittadini sconfortati in un periodo così difficile.