Coronavirus e MFW, Armani e Biagiotti annullano le sfilate

La Camera nazionale della moda italiana conferma la giornata di sfilate in calendario oggi a Milano. "A proposito della situazione sul Coronavirus - si legge in una nota di Cnmi - comunichiamo che per quanto riguarda la Camera della Moda, abbiamo seguito e continueremo a seguire le istruzioni delle autorità preposte. Ovviamente i singoli brand prenderanno in autonomia la decisione riguardo alla modalità della sfilata odierna". "L'unica notizia che abbiamo - si legge ancora - riguarda la decisione del signor Armani di tenere la sfilata all'orario previsto ma a porte chiuse. La decisione del signor Armani di salvaguardare la salute dei suoi ospiti è sicuramente apprezzabile. Tuttavia al momento non abbiamo notizia di altre scelte di questo tipo né del resto, di casi legati alla settimana della moda".

Coronavirus, Armani e Biagiotti annullano sfilata

"Il signor Armani comunica che la sfilata della collezione autunno/inverno 20/21 Giorgio Armani si terrà a porte chiuse, dati i recenti sviluppi del Coronavirus in Italia". Lo comunica l'ufficio stampa della maison, annunciando così l'annullamento della sfilata prevista per questo pomeriggio alle ore 16, e aggiungendo che "la sfilata verrà registrata a teatro vuoto, senza stampa e buyer, e verrà trasmessa in streaming sul sito Armani.com, Instagram @giorgioarmani, Facebook @giorgioarmani". La decisione è stata presa "per non esporre ad alcun rischio la salute dei propri ospiti".

Subito dopo arriva anche l'annuncio di Lavinia Biagiotti Cigna, che comunica che la sfilata della collezione Laura Biagiotti AI 2020-21 prevista per oggi, 23 febbraio 2020, si svolgerà a porte chiuse. La decisione è stata presa "in seguito all’aggravarsi della situazione relativa al Coronavirus nel nostro Paese con il fine di non esporre gli invitati a rischi". Lo comunica l'ufficio stampa della maison, rendendo noto pertanto che "la sfilata al Piccolo Teatro Studio di via Rivoli avverrà pertanto a porte chiuse". L'evento verrà trasmesso "in live streaming sul sito ufficiale https://www.laurabiagiotti.it/, sul sito ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana https://www.cameramoda.it/it/ e in diretta sul profilo Instagram @laurabiagiottiofficial e sulla pagina Facebook Laura Biagiotti".

Coronavirus, Dolce e Gabbana confermano sfilata

Risulta confermata la sfilata di Dolce e Gabbana prevista oggi a Milano alle 14. Lo show si terrà presso il Metropol di Viale Piave 24.