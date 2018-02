San Valentino: i regali giusti per la festa degli innamorati

“...Uniti dal più forte e caro dei legami, e d'altronde, in possesso di una corazza adamantina, sorrideremo a tutti, senza aver paura di nessuno. Senza preoccuparci di quanto ci riservi la sorte, cammineremo con lo stesso passo, la mano nella mano, con l'anima ingenua di chi s'ama assolutamente...”. E’ così che il poeta francese ha definito l’amore. Un amore che si rinnova ogni giorno ma che ha anche una ricorrenza da festeggiare: il 14 febbraio, il giorno di San Valentino.

Cioccolatini e fiori

Non c’è alcun dubbio: i regali per eccellenza che si acquistano per festeggiare il proprio innamorato sono i fiori, nel caso si tratti di una donna, e i cioccolatini, più indicati per gli uomini ma anche il gentil sesso gradisce molto questo omaggio. Regali che non implicano una spesa eccessiva ma sono molto importanti per non lasciare cadere nel dimenticatoio questa ricorrenza.

Week end fuori porta

Si tratta di un regalo “leggermente” più costoso rispetto ai fiori e ai cioccolatini ma di certo molto più gradito. Un week end fuori porta può essere un modo come un altro per evadere dalla realtà dal caos quotidiano e dalla frenesia del lavoro e concedersi qualche giorno di relax. Scegliere una località di montagna o di mare fa poca differenza, l’importante è trascorrere questi giorni con la persona che si ama.

Abbigliamento e accessori

“I miei soldi voglio tenerli dove posso vederli, cioè nel mio armadio”. Esordiva così Carrie Bradshow in una delle puntate della fortunata serie televisiva Sex and City: proprio così, quando si sceglie di regalare una borsa o un gioiello a una donna è sempre un regalo sicuro che non rivela sorprese spiacevoli.

Tecnologia

Non sono da escludere i regali più prettamente tecnologici come un telefono cellulare o un notebook. Prima di affrontare questa spesa però è necessario capire bene quali sono le reali esigenze del partner così da non rischiare di fare acquisti superflui.