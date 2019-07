Costumi da bagno per uomo, le tendenze più in voga nell’estate 2019

Bikini, costumi interi, reggiseni monospalla… Con l’arrivo dell’estate pare che l’abbigliamento adatto per godere delle lunghe ore in spiaggia tra tuffi in mare e bagni di sole debba essere ispezionato solo dalla clientela femminile, di norma maggiormente incline allo shopping aperto anche alla scelta dei costumi da bagno più in voga. Ma anche l’uomo ha l’esigenza di apparire in forma dopo i lunghi mesi invernali, e decidere il modello adatto alla propria fisicità in base ai gusti personali rientra tra le azioni compiute anche dalla clientela maschile.

Un nuovo report sui trend per la categoria “costumi da bagno uomo” è stato stilato dal team di analisti di Lyst, motore di ricerca online leader nel mondo della moda, che ha monitorato il comportamento di oltre 5 milioni di utenti online per indicare le tendenze mare uomo per l’estate 2019.

Costumi da bagno uomo: i modelli più gettonati

I costumi da bagno a pantaloncino sono i più ricercati ed acquistati online, mentre gli slip e trunk rimangono tra i modelli più ricercati di questa stagione, ma solo il 20% acquistano. La qualità rimane un fattore importante, tant’è che il costume da bagno di lusso continua ad essere una scelta popolare tra gli utenti italiani. La spesa media per un costume da bagno, da utilizzare eventualmente anche in città e non solo in spiaggia, è di circa 82.56 euro e i colori più ricercati sono blu, nero, rosso, stampato, neon e bianco.

Costumi da bagno uomo, i global trends

Lyst ha analizzato oltre 70.000 ricerche online globali per la categoria “costumi da bagno uomo” e sono emersi diversi global trend.

Camouflage. Le ricerche per costumi con stampa militare sono incrementate nell’ultimo mese del 50% riportando questo trend in auge. Nelle ultime due stagioni estive, infatti, questo trend si era abbastanza affievolito ma per l’estate 2019 i dati confermano un ritorno.

Floral. Fiori di tutti i tipi da quelli hawaiani a quelli stilizzati. La stampa floreale continua ad essere un trend in forte ascesa che ha registrato un 58%+ negli ultimi due mesi. Sono cresciuti del 24% gli acquisti di completi coordinati: costume da bagno e camicia.

Logo in vista. La logomania persiste sulla cresta dell’onda con la ricerca di costumi da bagno firmati in rialzo del 39% il mese scorso. Gucci, Fendi stanno guidando il trend sia per lui che per lei, le ricerche sono aumentate del 17%, 38% e 129% rispettivamente a marzo.

Tie-dye. Questa stampa è stata fortemente ricercata durante le settimane del festival Coachella grazie agli innumerevoli supporter americani. Le ricerche globali sono aumentate negli ultimi due mesi del 13%. Justin Bieber si afferma uno dei forti sostenitori del trend dopo aver sfoggiato t-shirt e tute di tutti i tipi in stampa tie-dye.

Neon. Negli ultimi 3 mesi, le ricerche per i costumi dai colori più vivaci sono aumentate del 96% e gli utenti mostrano un particolare interesse per il verde lime e il giallo neon, due colori che hanno scalato i ranking dopo il primo fine settimana di Coachella. Mentre questa tendenza è in costante aumento dall'inizio dell'anno, i costumi da bagno dai colori neon hanno registrato un aumento del 29% delle ricerche dall'inizio di marzo, probabilmente influenzato dall'inizio della stagione dei festival.

Paisley & Stripes. La stampa paisley sta ritornando sulla cresta dell’onda supportata da celebrity come Harry Styles e la crescita nelle ultime stagioni delle ricerche per il brand simbolo del paisley, Etro. Negli ultimi tre mesi le ricerche sono cresciute del 20% a livello globale. Un evergreen estivo è il costume boxer a righe da utilizzare in spiaggia e non solo. Le ricerche per questa stampa sono abbastanza costanti paragonando le ricerche di giugno 2018 con quelle del 2019.