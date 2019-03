Cristina Parodi, la dolce dedica alla figlia neolaureata (che replica ai fan criticoni)

Cristina Parodi ha condiviso con i follower un momento privato molto emozionante che ha interessato la sua primogenita, Benedetta Gori, proclamata ieri dottoressa in scienze gastronomiche.

“Quando la tua bimba grande si laurea ti accorgi di come passi veloce il tempo”, ha scritto la conduttrice del programma di Rai Uno ‘La prima volta’ a corredo della foto che ritrae la neodottoressa sorridente all’uscita dell’università: “Quante gioie mi ha regalato questa giovane donnina speciale che, passo dopo passo, sta trovando il suo posto nel mondo . Un po’ più lontano da me ma sempre dentro il mio cuore. Bitta sono orgogliosa di te. Sei stata bravissima”.

Tanti i commenti dei fan che hanno voluto scrivere alla mamma orgogliosa le proprie congratulazioni per il futuro brillante della 23enne (prima dei tre figli che Cristina Parodi ha avuto dall’attuale sindaco di Bergamo Giorgio Gori, Alessandro, 22 anni, e Angelica, 18) che, come la stessa Parodi ha spiegato rispondendo a qualche domanda, dopo questo primo traguardo continuerà a operare nel campo e a dedicarsi al tema della sostenibilità alimentare.

La figlia di Cristina Parodi risponde alle critiche sul suo abbigliamento

Ma oltre agli auguri per la laurea, a piovere sulla bacheca Instagram di mamma Cristina sono state anche delle critiche per l’abbigliamento della figlia che, secondo alcuni, non avrebbe indossato un abito consono al grande giorno. Ebbene, dimostrando carattere, personalità e una ironia bellissima, la ragazza si è prestata al divertente video girato dalla mamma per spiegare il perché del suo outfit.

“Ho messo questo maglioncione perché faceva freddo….”, ha detto la ragazza; “Ed è mio!”, ha aggiunto la voce fuoricampo di Cristina Parodi che ha concluso con un liberatorio: “Ognuno si vetsa come gli pare”.

(Di seguito le storie con Benedetta Gori pubblicate da Cristina Parodi)

