Dieta, i cibi che fanno bene alle donne

Il benessere passa anche da ciò che mettiamo in tavola. Seguire un regime alimentare sano può essere determinante per la nostra salute, soprattutto per quella delle donne che nel corso della vita possono trovarsi ad affrontare disturbi legati all’età.

Il punto è stato approfondito da un’interessante rassegna di Vanity Fair che ha interpellato la nutrizionista Anna D’Eugenio per chiederle quali siano gli alimenti che più di altri fanno bene al fisico femminile a seconda degli anni.

“In ogni periodo le donne hanno esigenze nutrizionali diverse. Il metabolismo e il sistema ormonale ovarico sono interdipendenti e per mantenersi in forma e in salute è importante adattare la propria alimentazione”, ha spiegato l’esperta: “Se ferro, selenio, calcio e acidi grassi omega 3 sono indispensabili per le donne in ogni fase della vita, altri nutrienti invece sono fondamentali soprattutto in determinati periodi”.

Ecco, allora, i cibi che fanno bene alle donne suggeriti dalla nutrizionista perché apportano la giusta dose di nutrienti indispensabili nei vari periodi.

- Periodo fertile. Carboidrati, proteine e grassi, ma anche ferro. Via libera, dunque, a carne, uova, legumi e verdure a foglia verde che contengono acido folico. Sì anche a cibi ricchi di iodio come il pesce utile per sostenere la funzionalità tiroidea, e a quelli che apportano elevate quantità di vitamina C, come agrumi e kiwi, per la sua ottima azione antiossidante.

- Gravidanza. Oltre a carboidrati, proteine e grassi, nei nove mesi più importanti per la vita della donna vanno assunti acidi grassi omega 3 e verdure a foglia verde che favoriscono il corretto sviluppo del feto.

- Menopausa. In questo periodo così delicato, due minerali utili per combattere la fragilità delle ossa dovuta al calo degli ormoni estrogeni, calcio e fosforo, non possono assolutamente mancare. Via libera anche agli acidi grassi omega 3, vitamina E e vitamina C per la loro eccellente azione antinvecchiamento e all’acido oleico, importantissimo per mantenere una corretta integrità del sistema nervoso. Legumi, yogurt, parmigiano, semi oleosi, olio extravergine d’oliva e agrumi sono fonti indispensabili per apportare il giusto carico di elementi nutrizionali.