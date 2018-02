L'abito di cioccolato debutta in passerella con Davide Comaschi | FOTO

Moda e cioccolato convolano a nozze al "Salon du Chocolat", la kermesse dedicata al cibo degli dei in corso a Milano fino a domenica 18 febbraio. Davide Comaschi, World Chocolate Masters 2013 ha infatti realizzato, in collaborazione con Cristina Bonacina, stilista amata dalle spose milanesi, un abito in cioccolato chiamato “Mi amo, non o mi amo, questo è il problema?”, un nome che rimanda immediatamente all’universo floreale.

Boccioli, petali e bouquet di cioccolato

L’abito, che ha debuttato sulla passerella inaugurale del Salone, ha una connotazione preraffaellita, rielaborata secondo un’eleganza sobria che dà risalto ai dettagli, come il grande fiore di cioccolato, posizionato all’altezza della spalla destra come decorazione della spallina, o la cintura ricoperta di petali e corolle. La rosa, soggetto ripetuto nelle decorazioni in cioccolato e nella lavorazione stessa del tessuto diventa icona della donna.

Boccioli, petali, bouquet realizzati in cioccolato dalle diverse sfumature si confondono tra le geometrie dell’abito, completando il look con gioielli anch’essi in cioccolato. Una donna protagonista della Belle Époque, il periodo celebrato dalla borghesia europea come il trionfo del benessere, ma soprattutto segnato dalla presa di coscienza delle donne, espressa nei primi moti femministi.

Il significato dell'abito

Un abito che vuole essere anche un momento di riflessione su un concetto importante quale quello della femminilità e della sua unicità. “Una donna che si veste di cioccolato è una donna che si ama e che sta bene con se stessa – spiega Comaschi – un benessere che coinvolge anima e corpo, perché in fondo il cioccolato, prima ancora di essere bello, è buono: per questo, l’abito a cui ho pensato può essere indossato ma anche gustato, grazie ai petali e alle applicazioni di cioccolato presenti lungo tutto il vestito”.