Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi fanno visita ai bimbi malati

Prima che colleghe, Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi sono grandi amiche.

Le showgirl lo hanno dimostrato al pubblico che le segue numeroso in questi ultimi mesi, quando sui rispettivi account Instagram sono comparse le foto che le mostravano insieme nel reparto oncoematologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, e l’una ha espresso all’altra il proprio affetto in un momento particolarmente delicato.

Com’è noto, infatti, Elena Santarelli sta affrontando con forza la malattia del figlio Giacomo di 7 anni, che ha iniziato il suo percorso verso la guarigione.

Come successo qualche settimana fa, le due amiche hanno dato ancora una volto il loro supporto ai piccoli pazienti che stanno attraversando un momento difficile e hanno trascorso una serata in compagnia dei bimbi della struttura "A casa di Edo", una casa per l'accoglienza dei pazienti in cura presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e dei loro familiari.

Le due showgirl si sono anche intrattenute a cena, contribuendo a donare loro momenti di grande tenerezza e allegria.

La struttura "A casa di Edo" è stata realizzata in collaborazione con la 'Edoardo Marcangeli Onlus', un’associazione dedicata al piccolo Edoardo, che adesso non c’è più e che, nonostante la sofferenza causata dalla leucemia, si preoccupava per gli altri bambini e per le loro famiglie che si trovavano a dover affrontare il dolore della malattia lontani da casa.

Le foto pubblicate sulla pagina dell’associazione sono il ricordo di una giornata all’insegna dei sorrisi e del buonumore.