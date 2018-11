Eleonora Giorgi cede al lifting: “Toglierò le rughe dal mio bel viso”

A 65 anni Eleonora Giorgi si è rilanciata come personaggio televisivo partecipando alla terza edizione del Grande Fratello Vip.

La sua permanenza nella casa di Cinecittà non è durata a lungo, ma di certo è servita perché anche il pubblico più giovane imparasse a conoscere l’attrice che è stata un sex simbol degli anni '70 e vincitrice di un David di Donatello nell'ottantadue, e che adesso, proprio grazie a questa esperienza nel reality di Canale 5, ha maturato l’idea di intervenire sul proprio aspetto fisico.

Al settimanale Chi Eleonora Giorgi ha confidato di voler cambiare con un lifting così che il suo volto "corrisponda al mio interno".

"La mia faccia è molto bella ma è una faccia che quando io la guardo, è un viso che fa pensare, andrebbe usato artisticamente”, ha affermato l’indimenticabile protagonista di ‘Borotalco’: “Ma oggi noi non vogliamo pensare, in tv è come sui social, vogliamo l'intrattenimento. E poi il mio viso vuole corrispondere al mio interno, dunque, sì, io sono una persona che pensa, ma non devo per forza propagare tutti i miei pensieri, piuttosto preferisco esprimere leggerezza ed essere dentro al mio tempo".

"Il lifting ha anche a che vedere con la mia voglia di vivermi tutti gli aspetti della vita”, ha detto ancora Eleonora, aggiungendo la sensazione che prova rispetto agli uomini: “Lo vedo che sono trasparente, vedo che non mi guardano, sì, mi trapassano con lo sguardo".

Eleonora Giorgi: “Il chirurgo ricollocherà nei punti giusti i muscoli del viso”

Eleonora Giorgi ha anche spiegato come vorrebbe intervenire sul proprio viso, con un lifting che ha chiamato “reset”.

“Il chirurgo ricollocherà nei punti giusti i muscoli del viso. Lascerò le rughe intorno agli occhi, i miei saranno sempre centenari. Nulla cambia, l’ovale resta rinascimentale, la bocca rimane quella che è e tutto torna un po’ più su”, ha affermato la Giorgi.

Infine, il messaggio per il regista Ferzan Ozpetek che qualche tempo fa le fece notare quanto il suo viso, con l'età e le rughe, diventasse sempre più bello: “Le rughe me le tolgo, caro Ferzan. Perché non ve ne frega niente, non ve ne importa proprio niente, a questi visi belli come i paesaggi non siete abituati e, allora, io torno al ritratto”.