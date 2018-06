Elle Macpherson consiglia il digiuno serale per tornare in forma: scoppia la polemica

A 54 anni Elle Macpherson resta sempre nella rosa delle top model ammirate in tutto il mondo per vantare un fisico così perfetto da essere ancor adesso riconosciuto con la definizione ‘The Body’.

Tutt’ora la ex modella australiana dispensa consigli su come mantenersi in forma, e dopo la recente dichiarazione sul bando totale dello zucchero dalla sua dieta, è tornata sull’argomento dispensando un discutibile suggerimento su come prepararsi alla tanto temuta prova costume.

Durante la trasmissione televisiva britannica ‘This Morning’ Elle ha offerto una serie di trucchi che però non hanno riscontrato l’appoggio di tutti i telespettatori: “Arriva l'estate e anch'io mi sto preparando per avere un fisico da spiaggia. So che sembra davvero banale, ma ci pensiamo tutti”, è stato l’esordio di Elle che, dopo aver rivelato di bere spesso frullati proteici fatti di frutta e verdura per perdere peso velocemente, ha affermato: “A volte uso il centrifugato come sostituto del pasto la sera. Se ho fatto una colazione nutriente o un pranzo abbondante, posso saltare la cena e accontentarmi di un frullato proteico”.

“Ovviamente lo si può fare per breve tempo, non per un periodo prolungato, ma se in estate vuoi perdere qualche chilo, questa dritta ti può essere davvero utile”, ha aggiunto ancora la ex modella prima di concludere confidando di “tagliare tutto il bianco” (ovvero pane, zucchero, panna, latte) dalla sua dieta personale per essere in forma.

Tanti gli utenti che su Twitter hanno criticato la top model per il messaggio secondo cui le donne debbano perdere peso per sfoggiare un bell'aspetto al mare: “Scusa Elle, ma forse dovresti suggerire ai telespettatori che non c'è bisogno di cambiare corpo solo perché è estate”, ha scritto un utente; “Elle Macpherson ci dice che per avere un corpo pronto per la spiaggia dobbiamo rimpiazzare la cena con un frullato proteico. Meno male che non ci ha invitato ad andare dal chirurgo plastico”.

Al di là di ogni suggerimento diffuso sul web o in tv, il segreto resta sempre uno solo: regolarsi con buon senso e affidarsi a medici e nutrizionisti che sappiano davvero stilare i giusti consigli adatti a ciascuno.