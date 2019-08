Emily Ratajkowski posa con le ascelle non depilate: “Le donne hanno diritto di scegliere”

Con una posa decisamente insolita per una top model solita sfoggiare un corpo totalmente glabro appannaggio di foto da copertina, Emily Ratajkowski ha mostrato ai suoi 23 milioni di follower le ascelle non depilate come emblema della libertà femminile sciolta da ogni costrizione. La 28enne statunitense è comparsa così sulla copertina della rivista Harper's Bazaar US, postata su Instagram con un messaggio che esprime l’importanza di ogni donna di abbandonare ogni omologazione a uno standard di bellezza imposto dall’esterno.

Emily Ratajkowski con le ascelle non depilate: il messaggio per tutte le donne

"Offri alle donne l'opportunità di essere ciò che vogliono e nel modo più variegato possibile": questo l’incipit del messaggio femminista della modella Emily Ratajkowski che, con indosso un sexy reggiseno di pizzo nero, guarda dritto all’obiettivo del fotografo mostrando l'ascella non depilata. "Ho scritto un saggio per Harper's Bazaar sull'importanza del diritto delle donne di scegliere (come vestirsi, cosa pubblicare, se decidere di radersi o meno) indipendentemente dalle mode. Fate le vostre cose, donne, qualunque esse siano".

Tanti i commenti comparsi a margine dello scatto da parte degli utenti, alcuni entusiasti della raffigurazione che esalta Ratajkowski e l’importanza del concetto che ha voluto esprimere, altri più critici che hanno anche messo in dubbio l’autenticità della foto, magari frutto di qualche tecnica di fotoritocco.

“Se decido di radermi le ascelle o di far crescere i peli dipende solo da me. Per me, i peli del corpo di una donna sono un'opportunità per le donne di esercitare la loro abilità di scegliere come vogliono sentirsi, con o senza peli”, ha affermato Emily Ratajkowski nel saggio sul femminismo scritto per Harper's Bazaar: “Ci sono giorni in cui mi piace radermi ma ce ne sono altri in cui lasciar crescere i peli sul mio corpo mi fa sentire sexy”. Parole che, al di là di ogni rappresentazione fotografica, bene esprimono la sua volontà di sentirsi davvero libera da ogni imposizione estetica.