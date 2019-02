Jessica, Miss escort 2018: “Così ho scelto di fare questo mestiere”

Si chiama Jessica, ha 25 anni ed è stata eletta la escort numero uno in tutta Italia grazie ai punteggi e alle stelline dei clienti che l'hanno recensita dopo una sua prestazione.

Bolognese doc, fisico formoso e sportivo grazie alla pallavolo, la storia di questa giovane donna acuta e assolutamente consapevole riguardo alla strada che ha intrapreso, la racconta Erika Bertossi su Bologna Today che l’ha intervistata per conoscerla e sondare i motivi che l’hanno indotta a fare questo mestiere.

“Il mio viso è questo, non lo nascondo perché non ho nulla da temere, nulla di cui vergognarmi - racconta la ragazza che ha conquistato per l'anno appena trascorso la vetta della classifica del sito Escort Advisor con 35 recensioni tutte a 5 stelle - la mia famiglia sa cosa faccio, idem per la mia società sportiva e le compagne di squadra. Non è un problema per nessuno visto che è una scelta consapevole e che questo lavoro mi diverte e mi piace. Poi lo faccio con le mie regole e nella mia casa bolognese, dove vivo e lavoro”.

Intanto spieghiamo che cos'è Escort Advisor. Il nome richiama una nota piattaforma web che si basa sulla raccolta delle recensioni degli utenti nei settori del food e accoglienza (ristoranti, locali, hotel e strutture ricettive), le quali vanno a costituirne la "reputazione" in rete: in pratica si tratta dello stesso principio, ma associato al mercato delle escort. In questo caso a fare la classifica delle migliori (c'è anche la categoria trans), sono stati i cosiddetti "punter", che in gergo indicano i clienti: nel 2018 oltre 13 milioni di italiani lo hanno visitato almeno una volta e sono quasi 37.000 le nuove recensioni raccolte. In pratica il 57% dei maschi italiani sopra i 18 anni.

Jessica, come e quando hai cominciato? “Ho cominciato per caso quando avevo 21 anni, quindi 4 anni fa. Ero in discoteca e un ragazzo mi ha chiesto se poteva offrirmi da bere. Ho detto ‘no, grazie’, ma lui insisteva. Gli ho detto che con lui ci sarei stata solo a pagamento e voleva essere chiaramente una battuta, ma lui mi ha chiesto per quanto. Mi ha fatto vedere i soldi, (200 euro ndr) ci siamo appartati e a me è piaciuto molto. Tanto che ho deciso di farlo di nuovo”.

E cosa hai fatto? Come sapevi come muoverti in questo settore? “Ho cercato di capire come fare e ho visto degli annunci sul web. Ovviamente non ho pensato neppure un secondo alla strada. Ho deciso di pubblicarne uno anche io e così ho fatto: lavoravo come commessa in un negozio di abbigliamento e come ballerina, vivevo già fuori casa in un piccolo appartamento. Avevo quindi una location. Mi mancava una bella foto e un telefonino dedicato. Detto fatto, ho cominciato ed è andata subito bene. Il bell'aspetto mi ha aiutata molto, ma non è l'avvenenza che fa tutto”.