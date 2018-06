Allergica alla moda? Vai a colpo sicuro: i 5 capi ‘jolly’ da portare sempre in valigia

E quest’anno? Cosa va di moda quest’estate? Qual è il colore “giusto”? Cosa bisogna indossare per un aperitivo in spiaggia? E per una cena? Meglio tacchi o ballerine?

Se queste domande non fanno parte della lista dei quesiti che affollano la mente di una donna attenta sì all’immagine, ma non al punto di inseguire con minuzia le mode del momento, i consigli elencati di seguito fanno per lei, esponente della nutrita schiera di ‘addicted’ non tanto al fashion quanto al decoro estetico, puro e semplice.

Non sempre, infatti, riesce semplice stare al passo frenetico delle tendenze che bollano come ‘in’ e ‘out’ un determinato capo di abbigliamento, motivo per cui urge andare sul sicuro e quantomeno assicurarsi di aver messo nella valigia che accompagna la vacanza estiva ciò che mai e poi mai passerà di moda. Insomma, i capi cult.

- T shirt bianca. Lei, l’immortale, la mitica, maglietta bianca è il passepartout che assicura la svolta all’indecisione più nera imperante davanti all’armadio. Abbinata a qualsiasi paio di pantaloni a fantasia o a tinta unita o a una gonna, la T shirt bianca permette di osare senza mai scadere e far risultare fuori luogo la sua indossatrice.

- Gonna blu o nera. A tubino per le minute, dritta sui fianchi per le più formose; appena sopra il ginocchio per le over 30, mini per le ragazzine, una gonnellina è sempre ottima da sfoggiare durante una cena estiva, magari con una camicia annodata in vita e un paio di sandali bassi.

- Vestitino leggero colorato. Al di là del colore imposto dalla moda del momento, un abito, purché dalle tinte accese come giallo, verde, rosa o fucsia (no, nero no… Non d’estate) va sempre tenuto a mente per fare una bella figura nelle serate che esigono più attenzione. Se lungo fino alle caviglie e dotato di una cinta in vita, poi, garantisce grande eleganza a chi non gode di particolare altezza.

- Sandali. I classici, quelli bassi, di cuoio sono certezze nel mare magnum di zeppe di tutte le altezze e tacchi vertiginosi. Perfetti sempre, al mare come durante un aperitivo, prevedono solo un’accortezza: per quanto comodi e versatili, non vanno usati sempre gli stessi in ogni occasione della giornata…

- Foulard. Non uno, ma tanti, di tutte le forme, i colori, le fantasie. Posati sulle spalle di sera, usati a mo' di cintura in vita, legati ai capelli, sono il dettaglio che aggiunge glamour al look semplice ma mai banale.