La falcata sui tacchi del modello Leon Dame diventa virale | VIDEO

La sfilata della collezione primavera-estate 2020 della Maison Margiela presentata ieri a Parigi è stata un vero show che ha contribuito alla popolarità del modello tedesco Leon Dame per una falcata destinata a restare negli annali del fashion. Il modello, vestito in stile military - giacca di pelle nera, pantaloncini bianchi e stivali neri di vernice con tacco vertiginoso - ha attirato gli occhi su di sé con una camminata così teatrale e uno sguardo così penetrante da diventare destinatario dei filmati dei presenti e dunque subito virale sui social.

La camminata del modello della Maison Margiela: il video

Sulle note di Marie Davidson - 'Work It (Soulwax Remix)', Leon Dame è salito in passerella ancheggiando in modo provocante e sinistro al tempo stesso su vertiginosi stivali di vernice: impossibile restare indifferenti davanti a uno stile così prorompente, capace di far sorridere persino l'algida direttrice di Vogue Usa, Anna Wintour. Eppure, nonostante sia sembrata strana o addirittura un po' folle, la camminata di Dame non è stata improvvisata: il modello ha ammesso di averla studiata con il coreografo Pat Boguslawski durante le prove dello show, ora diventato virale sui social.

Non è la prima volta che Leon Dame sfila per Maison Margiela: John Galliano lo ha voluto in passerella ben sei volte negli ultimi due anni, a partire dalla sfilata maschile presentata a giugno 2018, e, dopo l’ultimo exploit, immaginiamo che le occasioni di partecipazione saranno tante altre.