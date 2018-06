The Fashion Mob, la moda secondo cinque influecer romane unite in un unico blog

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

C’è chi alle spalle ha vent’anni di esperienza nel settore pharma, chi lavorava come psicoterapeuta prima di lasciare tutto, andare a Londra e trasformare la propria vita all’insegna della moda. Cinque influencer romane che hanno deciso, dopo il proprio percorso personale, di creare “The fashion mob” con l’obbiettivo di “incarnare globalmente il profilo della donna moderna: mamme, trendsetter, trendexplorer, imprenditrici, globetrotter”.

Sono Francesca Romana Capizzi (Don’t Call Me Fashion Blogger), Martina Corradetti (The Fashion Coffee), Ida Galati (Le Stanze della Moda), Nadia La Bella (Asmileplease), Fabrizia Spinelli (Cosa Mi Metto?). Hanno dai 27 ai 52 anni, le abbiamo incontrate nello showroom romano di Miss Bikini intente ad indossare gli abiti della nuova collezione de “Le Piacentini”, per capire da vicino come si diventa influencer, ma soprattutto sapere dirattamente da loro perché i social stanno sempre più determinando il mercato della moda, in Italia come nel resto del mondo. E poi il loro rapporto con la Città Eterna: "Abbiamo vissuto all'estero e giriamo tanto per lavoro, ma Roma - dicono - malgrado le tante difficoltà, è la nostra città, che amiamo".