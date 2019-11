Federica Panicucci svela il segreto dei suoi lunghi capelli (e di un fisico strepitoso)

A 52 anni Federica Panicucci vanta una forma fisica invidiabile, contraddistinta da una tonicità orgogliosamente esibita in spiaggia con bikini da urlo e dai suoi proverbiali capelli lunghi biondissimi, segno distintivo di conclamato fascino. La cura che la conduttrice di ‘Mattino 5’ dedica alla chioma e all’estetica è stato tema di un’intervista rilasciata al settimanale Ok Salute, occasione per svelare qualche segreto di bellezza sotteso dietro alla sua immagine sempre impeccabile.

Federica Panicucci e i suoi lunghi capelli biondi

Sin dagli esordi nel mondo dello spettacolo Federica Panicucci ha sempre esibito lunghissimi capelli biondi dei quali oggi si prende cura con ancora più attenzione rispetto a un tempo, supportata dalla consulenza di esperti del settore. “Per fortuna sono quotidianamente nelle mani di professionisti che, da tanti anni, mi coccolano e si prendono cura della mia capigliatura ma poi, tra le mura domestiche, sono io che devo trattarla”, ha spiegato: “Non posso fare a meno di shampoo e balsamo idratanti e addolcenti, di un prodotto termoprotettore, che applico sulla chioma ancora bagnata ed è in grado di difenderla dal calore di phon e piastre, e un olio ammorbidente che mi aiuta nello styling”.

Perché porta i capelli così lunghi? Sostanzialmente per una questione di praticità: “Questo taglio mi permette di gestire meglio i capelli, facendo magari una treccia o una coda alta, qualora non avessi tempo di sistemarla a dovere”, ha confidato.

Federica Panicucci e l’attività fisica

Per quanto riguarda il fisico, Federica Panicucci ha confidato di non avere il tempo di frequentare costantemente una palestra, lacuna a cui sopperisce con un po’ di esercizio praticato in casa. “Mi ritaglio una mezz’ora per fare un po’ di stretching e qualche esercizio base per tonificare addominali, gambe, glutei e braccia. Non è una pratica costante ma saltuaria, alla quale mi dedico quando ne sento davvero bisogno e non sono eccessivamente stanca”, le parole della conduttrice che descrive così una sana abitudine che chissà che non venga presa ad esempio dai suoi fan. Se questi sono i risultati, conviene a tutti!