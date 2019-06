Federico Fashion Style, polemica per lo scontrino da 3mila euro: lui replica alle critiche

Federico Lauri, divenuto popolare con il nome di Federico Fashion Style grazie al programma di Real Time che ha reso note le sue doti di parrucchiere, è finito al centro di una bufera mediatica scatenata sui social. Tutto è iniziato dopo che una cliente ha postato uno scontrino a dir poco esoso ricevuto alla fine dei trattamenti effettuati nel suo salone delle meraviglie: 3550 euro è stata la cifra spesa, totale di diversi trattamenti tra cui l’applicazione di dieci extension da 300 euro l’una.

Dopo aver ricevuto numerosi messaggi di follower indignati per un contro così elevato, l’hairstylist ha replicato con diverse storie Instagram volte a chiarire i motivi della cifra spesa e, soprattutto, il suo modo di trattare con le clienti, da subito informate con un preventivo riguardo alla spesa a cui vanno incontro.

“Dato che più persone mi hanno inviato questo scontrino sui social vi voglio spiegare come vanno le cose nei miei saloni”, ha esordito l’hairstylist prima di spiegare: “Ogni persona che entra può fare svariate cose ma tutto inizia con una consulenza da parte mia, a seguito la cliente richiede il preventivo e poi si procede con il lavoro. Logicamente ci sono lavori che hanno un costo più o meno alto a secondo del trattamento che la cliente per sua volontà decide di fare. Come evidenziato in questo scontrino, la cliente non si è messa una fila sola di extension ma ben 10, quindi il costo è moltiplicato per 10 ed ecco la somma dei 3000€ , se io vado in un negozio e compro una maglia la pago 20 se ne compro 10 la pago 200€ ma non è il prezzo di una maglietta ma di ben 10 maglie”.

Il parrucchiere ha poi pubblicato i listini prezzi dei suoi saloni, invitando tutti a scaricare la sua app per averne conferma e precisando che ad ogni cliente viene presentato il preventivo di spesa prima di iniziare i vari trattamenti.