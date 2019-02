Fernanda Lessa ricorda l'inferno: “Mi drogavo per dimagrire, ero sempre ubriaca"

"Le chiedo di non essere censurata, perché il mio racconto può servire a chi scivola all'inferno e vuole risalire": Fernanda Lessa ci tiene subito a mettere in chiaro la premessa a Gabriele Parpiglia che, sul settimanale Chi in edicola questa settimana, ha raccolto la sua testimonianza dopo anni di silenzio.

La ex modella e dj brasiliana, sulla cresta dell’onda del successo mediatico negli anni novanta-duemila ha raccontato il suo passato d’inferno fatto di cocaina e alcol, un tunnel dal quale è riuscita a uscire grazie alle sue due bambine, avute con l'ex fidanzato Davide Dileo, tastierista dei Subsonica.

Fernanda Lessa: "La moda? La odio. Pippavi per dimagrire”

La ex modella oggi 41enne ricorda il periodo infernale degli anni in cui era acclamatissima protagonista di svariati eventi. "La moda? La odio. Pippavi per dimagrire. Pippavi per non mangiare e andavi in palestra per sudare. Per otto anni ho mantenuto dei ritmi infernali. Non dormivo quasi mai. Però viaggiavo in prima classe e guadagnavo venti milioni di lire per sfilare tre minuti", dice Fernanda che entrò nel tunnel fatto di cocaina e alcol appena maggiorenne.

“Ero sempre ubriaca, gironzolavo a vuoto, era l’inferno”, ha ammesso Fernanda Lessa che ha anche dichiarato di avere avuto una relazione con una ragazza (lasciata dopo aver scoperto che era minorenne) e di aver anche rifiutato l’offerta di 150mila euro per una notte con uno sceicco.

Fernanda Lessa, la morte di un figlio appena nato

Nella vita di Fernanda Lessa c’è anche il dramma della morte di un figlio appena nato. “Dicevano che mio figlio era morto perché io mi drogavo. Schifo! Anche per strada subivo gli sguardi della gente”. Dopo la relazione con Vittorio Mango, Fernanda è stata legata anche a Bobo Vieri, ma è stata la storia con Davide Dileo da cui ha avuto le sue due figlie Ira Marie e Lua Clara a segnare un punto di svolta, a cambiare drasticamente la sua vita.

“Quando ho capito di avercela fatta? Quando mi hanno detto che io e Davide aspettavamo nostra figlia Ira Marie. Lì mi sono fermata. Ho capito che l'amore per il mio compagno e per le mie figlie doveva vincere sull'alcool. Ce l'ho fatta. Ne sono uscita”, ha ammesso Fernanda, ora sposata con Luca Zocchi.

Fernanda Lessa e il dramma della violenza subita

Non solo la tragica morte di un figlio, Fernanda Lessa ha dovuto affrontare anche il dramma di una violenza subita. “Quando ho subito la violenza, intendo dire in Francia, a Parigi, voglio dire una cosa: lui mi ha bloccata tra le ringhiere del mio balcone, io non volevo, ma per qualche minuto, mi sono sentita paralizzata. La violenza quando colpisce fa male. Comunque l’importante è saper dire di no“.