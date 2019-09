Chiara Ferragni principessa nera a Venezia, Fedez in camicia verde fluo

Il Chiara Ferragni day a Venezia si è concluso con una night da sogno, prima sul red carpet e poi con l'esclusiva festa organizzata per l'influencer che ha presentato il suo docufilm alla Mostra del Cinema.

Chiara Ferragni per la serata speciale ha scelto un abito Dior firmato da Mariagrazia Chiuri: lungo, nero ma luminosissimo grazie alla pioggia di strass che dal top super scollato scendeva fino alla principesca gonna, schiena rigorosamente scoperta. Non ha rinunciato a dare nell'occhio Fedez, che l'ha raggiunta al photocall: abito nero per lui, con una camicia verde fluo a fantasia che si lasciava ben intravedere dalla giacca abbottonata.

Tappeto rosso superglam e una folla di teenager in delirio per la coppia. I due si sono scambiati baci sotto i flash, ma anche un abbraccio in cui Fedez ha voluto stringere la moglie molto emozionata per la premiere veneziana. Sulla passerella anche parenti e amici, a partire dalla famiglia Ferragni al completo, capitanata dalla madre di Chiara, Marina di Guardo, che ha scelto lo stesso colore dell'abito da sera della figlia. Con lei il padre di Chiara, Marco Ferragni, e la sorelle e collaboratrici della fashion blogger, Valentina e Francesca. Chiara e Fedez non hanno deluso le attese dei fan assiepati dietro le transenne, firmando autografi e scattando selfie con gli ammiratori.

'Chiara Ferragni - Unposted', il docufilm a settembre nelle sale italiane

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, 'Chiara Ferragni - Unposted', diretto da Elisa Amoruso, sarà nelle sale italiane il 17, 18 e 19 settembre, successivamente disponibili su Amazon e dopo circa sei mesi in chiaro sulle reti Rai. "Essere con questo progetto a Venezia è una delle gioie più grandi della mia vita" ha spiegato Chiara Ferragni, che in questo progetto ha messo tutta se stessa: "Volevo far capire a tutti che non sono quella che si fa i selfie e basta. Che dietro c'è un lavoro molto più complesso delle foto e dei video. Spero che questo documentario ispiri tante persone che hanno un sogno a crederci, ad impegnarsi per realizzarlo".