Ferragni e Fedez, la festa da favola per Leone finisce con "effetti speciali"

Il soggiorno di casa Lucia Ferragni non era mai stato ripreso da Chiara e Fedez in questo allestimento così favoloso. Palloncini azzurri e bianchi hanno preso la forma di mostriciattoli giganti sparsi nell’area dell’appartamento dal pavimento fino al soffitto, e una tavola imbandita di ogni tipo di torta e dolciume ha troneggiato al centro della sala per accogliere gli invitati di Leone, il figlio della coppia che ieri ha festeggiato il suo primo compleanno.

Leone compie un anno, la festa organizzata da Chiara Ferragni e Fedez

Tanti gli invitati accolti in casa da Chiara Ferragni, Fedez e Leone (vestito con pantalone scuro, camicia azzurra e scarpe da ginnastica fluo proprio come il suo papà), tra cui anche le zie, la nonna Marina e la bisnonna che ha coccolato l’ultimo arrivato in famiglia con tanto affetto.

Ma il ‘colpo di scena’ è arrivato alla fine dei festeggiamenti e ad 'orchestrarlo' è stato proprio lui, Leone, che ha riservato una bella sorpresa ai presenti al momento di soffiare la candelina. Nonostante gli sforzi di mamma e papà per insegnare al piccolo come spegnere la fiamma, alla fine il festeggiato proprio nel momento clou ha avuto un piccolo rigurgito, situazione che ha lasciato basiti e divertiti i genitori.

“Si è allenato per settimane a spegnere le candeline, oggi ha deciso di stupirci con gli effetti speciali”, ha scritto Fedez in calce all’esilarante video che mostra il mini-Ferragnez protagonista dell’esilarante show.

Di seguito alcune delle storie IG di Fedez

