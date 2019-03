Auguri Leone! Il social-baby compie un anno: le dediche di mamma Chiara e papà Fedez

E’ cresciuto sotto gli occhi curiosi di milioni di fan. Davanti a loro, grazie alle immagini e ai video girati praticamente ogni giorno nella routine di una quotidianità normale eppur eccezionale, Leone Ferragni Lucia è diventato il paffuto biondissimo ‘unenne’ che oggi sorride felice all’obiettivo di un’innamorata mamma Chiara e di un incantato papà Fedez entusiasti festeggianti del suo primo compleanno.

Di lui si è sempre saputo tutto, da subito. Dalla camera gestazionale che lo accoglieva ancora embrione, alla cameretta che adesso accoglie i giochi, le macchinine e gli abiti griffatissimi cuciti addosso, del #Leone che senza un hashtag davanti non sarebbe il #Leone di cui si discute si conosce ogni fase evolutiva capitata nel corso di questi 365 giorni preceduti da mesi di pance in progressivo accrescimento.

E oggi che spegne l'unica candelina su una torta spettacolare, gli auguri della moltitudine di seguaci per i quali ormai il mini Ferragnez è alla stregua di un fratellino, di un cuginetto, di un nipote, arrivano in massa in calce alle dediche più emozionanti che l’imprenditrice-influencer e il cantante hanno concepito per il figlio.

Leone compie un anno, le dediche di mamma Chiara Ferragni e papà Fedez

“Leo, oggi compie oggi un anno. Sei entrato nella nostra vita un anno fa e ha reso la nostra vita reale molto meglio di qualsiasi fantasia. Ti amo per sempre, grazie per avermi scelto come mamma” sono le parole che Chiara Ferragni ha riservato a Leone a corredo di una rassegna di immagini del piccolo.

“Compleanno di Leo featuring festa del papà. Un anno che sembra volato, un anno insieme al mio migliore amico, un anno che mi ha cambiato più di una vita intera. Insomma, un anno di noi”, il pensiero di Fedez che oggi festeggia due volte, figlio e paternità, cogliendo l’occasione per rivolgere i suoi auguri a tutti i papà.