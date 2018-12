Vent'anni di Elisabetta Franchi: a Milano il party vip con le “sue” donne

Suo era l'abito sfoggiato da Elisa Isoardi - ai tempi (quasi) "first lady" - sul red carpet del festival del cinema di Venezia, ad agosto. Ma suo era anche quello indossato a settembre da Asia Argento in occasione della prima intervista a 'Non è l'Arena' dopo lo scandalo Bennett, un palco mediatico non indifferente. E così anche quelli visti recentemente ad altre star del mondo dello spettacolo, come Simona Ventura, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Anna Tatangelo, Luciana Littizzetto. Per non parlare dell'estero, dove ha vestito volti come Lady Gaga e Kendall Jenner. Elisabetta Franchi festeggia il ventennale dall'apertura del prestigioso brand (e contemporaneamente i suoi cinquant'anni) regalandosi uno dei momenti più alti della sua carriera. Ieri il party al 'Fabbrica Orobia 15', a Milano, capitale della moda, alla presenza di tante delle "sue" donne.

Tra i tavoli addobbati in bianco, le lanterne soffuse e una pioggia di luci a cascata dal soffitto - atmosfera fiabesca creata sapientemente per la regina della festa da Alessandra Grillo (che fu wedding planner del matrimonio dei Ferragnez) - l'imprenditrice accoglie tra i suoi ospiti le conduttrici Ventura e Diletta Leotta, le showgirl Melissa Satta e Giorgia Palmas (accompagnata dal fidanzato Filippo Magnini), le influencer Chiara Biasi e Nima Beati. Tutte presenti. Tutte rigorosamente in look Elisabetta Franchi, fasciate di quello stile che da sempre restituisce la femminilità fatta di punti vita messi in risalto e gonne sempre aderenti al punto giusto. Tradizionale e moderna al tempo stesso, come sa essere l'eleganza. In sala anche Gianluca Vacchi, che anima la serata con dj set, i comici Pio e Amedeo, l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e Gabriele Parpiglia, giornalista ed autore televisivo che con Franchi sta collaborando ad un progetto televisivo al momento top secret. La serata vola tra celebrazioni, cori gospel e danze.

Una festa, un traguardo, una fiaba costruita mattone su mattone. Perché alle favole "terrene" non basta la bacchetta magica. Proprio qualche giorno fa, via social, la stilista bolognese ha ricordato il punto da cui tutto è partito. Su Instagram ha condiviso uno scatto insieme a Sabato Cennamo, socio in affari e compagno di vita scomparso a causa di una malattia: "Mi hai sostenuta quando sono andata a bussare in banca, sei sempre stato al mio fianco nelle battaglie, quanti natali in azienda davanti ad un panino, quanti sacrifici. Insieme, mano nella mano, ci siamo amati e sostenuti". Era il 1998. Da allora sono arrivati oltre 1.100 multimarca e 80 Boutique monomarca, tra Roma e Torino, tra Parigi, Dubai ed Hong Kong. E lo scorso anno i ricavi hanno toccato i 100milioni di euro.

E' rossa la "coccarda" che la festeggiata ha cucito sull'abito nella sera del suo anniversario, come "il colore che ha colorato la passione di questi vent'anni di carriera", ha spiegato. Un successo ventennale fatto di abiti, borse, accessori, ma soprattutto di lettura del presente. Dell'interpretazione del gusto delle donne che stavano diventando indipendenti ma non avevano alcuna intenzione di abdicare la propria femminilità. E quindi la camicia sì, ma con una gonna a tubo che ne valorizzi la sensualità. Parla al futuro la messa al bando delle pellicce animali, di qualsiasi natura esse siano, piuma d'oca ed angora comprese, grazie alla politica 'EFloveanimals' in linea col Fur Free Retail Program.

Quest'estate, poi, quella che possiamo ritenere la svolta social. Dal backstage delle sfilate Elisabetta Franchi è passata a calcare la passerella di Instagram. Con un profilo aggiornato day by day in cui afferma di credere moltissimo per l'approfondimento del dialogo con le clienti. C'è il suo lavoro in azienda, il compagno Alan Scarpellini ("La mia seconda vita"), i figli (la prima Ginevra avuta da Cennamo, poi Leone nato dalla relazione con Scarpellini), l'allegra truppa di cani. La sua villa: "Mattone dopo mattone, questa casa è il mio grande orgoglio, qui regna la mia pace".