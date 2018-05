La mamma è sempre la mamma. Per 365 giorni l'anno andrebbe celebrata come merita, anche solo con un pensiero dolce, con un messaggio scritto, con un 'ti voglio bene' carico di tutta la gratitudine che merita.

Ma nella particolare domenica di maggio che quest'anno cade il 13, l'intenzione di dimostrarle il nostro affetto dovrebbe superare il confine della semplice intenzione e farsi concretezza con un regalo che col tempo diventerà il ricordo tangibile di una giornata speciale.

Spendere chissà quale cifra non serve. Ecco alcune idee regalo low cost che doneranno un sorriso anche alle mamme dai gusti più difficili senza gravare sulle finanze degli amorevoli figli.

Festa della mamma, idee per regali low cost

Un libro. Ogni occasione è buona per scegliere un bel titolo da regalare alle persone cui vogliamo bene. Un romanzo, un classico della letteratura, un giallo: a seconda dei gusti la scelta è immensa e se proprio non sappiano come orientarci, meglio optare per la versione cartacea di una storia poi diventata un film che a lei è tanto piaciuto. Altrimenti, una bella raccolta di ricette di cucina: un evergreen.

Un profumo. Il binomio mamma-profumo è un classico che non perde mai originalità. Se la sappiamo affezionata a quella particolare fragranza che mai e poi mai abbandonerebbe, perché non pensare a una crema idratante per il corpo, un siero per i capelli, uno scrub con una nuova profumazione? Magari sarà la volta buona che, a furia di provarla, si affezionerà alla bella novità.

Un fiore o una pianta. Le ricorderà di noi ogni volta che l'annaffierà o la guarderà. Se non ha il pollice verde, anche un bel centro tavola che nonj richieda particolare cura andrà benissimo.

Una torta personalizzata. Al posto del solito vassoio di pasticcini della domenica, pensare di farle realizzare la sua torta preferita con tanto di 'Auguri Mamma' scritto sopra, garantirà l'effetto sorpresa che di norma ci si aspetta nel giorno del proprio compleanno.

Una foto di noi insieme a lei. Ormai le foto sono sempre più digitali e sempre meno stampate su carta, per cui regalarle un momento che ci ritrae insieme a lei e magari incorniciarlo, non può che essere una sorpresa gradita.

Un'intera giornata da trascorrere con lei. Non si hanno le possibilità economiche per comprare una giornata di relax in una spa o alle terme? Offriamole tutta la giornata da dedicare a lei e solo a lei: garantirle la nostra presenza senza orologi da guardare e impegni lavorativi da onorare la renderà felice e importante, com'è giusto che sia, nel giorno della sua festa.