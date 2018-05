Festa della mamma in treno: si viaggia in due pagando un solo biglietto

Le mamme, le persone più speciali al mondo. Il modo migliore per celebrarle? Un bel viaggio per scoprire una nuova città, oppure per tornare in quel posto pieno di tanti bei ricordi. Trenitalia celebra le mamme con una promozione speciale che consentirà, sabato 12 e domenica 13 maggio, di viaggiare in due pagando un solo biglietto.

Per due giornate sarà attiva per i clienti l'offerta 2x1, valida su Frecce e InterCity nei livelli di servizio Business, Premium, Standard e in 1a e 2a classe. Si potrà così vivere l'emozione di un viaggio con la propria mamma, ma anche con un fratello, una sorella o un amico, risparmiando il 50%.

L'offerta è acquistabile fino alle ore 24 del 10 maggio per viaggiare il 12 e fino alle 24 dell'11 maggio per domenica 13, sul sito di Trenitalia, nelle biglietterie di stazione, nelle agenzie di viaggio abilitate, tramite la App di Trenitalia, le self service o attraverso il Call Center. La particolare agevolazione si applica sul prezzo del biglietto Base e non comprende il livello Executive, i servizi cuccette, Vagoni letto ed Excelsior, né i treni regionali.

Il numero di posti a disposizione è limitato e variabile, a seconda dei treni e della classe o livello di servizio. Informazioni di

dettaglio su www.trenitalia.com.