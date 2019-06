PartyToday, le feste vip della settimana: da Satta al Pitti Bimbo a Venier stilista (FOTO)

Moda e cinema la fanno da padrone nella prima settimana d'estate. Con la seconda tappa del Pitti Immagine, che dal 20 al 22 giugno ha portato le mamme celebri Elena Santarelli e Melissa Satta a curiosare tra le nuove collezioni del Pitti Bimbo, e la presentazione milanese della capsule collection firmata da Mara Venier per Luisa Viola. E poi gli eventi di Federico Fashion Style, hair stylist ed oggi star della tv grazie al suo Salone delle Meraviglie, e di Rossano De Cesaris, make up artist delle celebrities. A Roma il mondo cinematografico si è riunito invece in Villa Wolkonsky per l'assegnazione dei tradizionali Globi d'Oro.