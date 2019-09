Fiammetta Cicogna al nono mese di gravidanza: “Ho preso 11 chili, ecco la mia dieta”

Fiammetta Cicogna si prepara al parto condividendo con i follower il bilancio dei nove mesi della sua gravidanza gemellare, durante i quali ha preso solo 11 chili grazie a una dieta raccontata su Instagram. La modella 31enne, futura mamma di due bambine figlie dell'imprenditore svizzero Carl Hirschmann, ha pubblicato uno scatto che la ritrae in intimo davanti allo specchio a pochi giorni dal lieto evento, in una forma fisica smagliante che mette in evidenza il pancione. A corredo della foto ha descritto il cambiamento del suo corpo e il regime alimentare seguito che proteggerebbe il feto e renderebbe il travaglio più veloce.

La dieta seguita da Fiammetta Cicogna in gravidanza

Durante i nove mesi di gravidanza, Fiammetta Cicogna ha spiegato di essersi rivolta a una specialista in Medicina Interna, nutrizione funzionale e metabolismo, che le ha consigliato di scegliere cibi a basso indice insulinico.

“Ho sempre mantenuto una dieta a basso indice insulinico, e non perché sono una psyco fissata col peso, ma perché fa bene: non ingrassi, il feto è più protetto, travaglio più veloce (speriamo). Serve a evitare che le prostaglandine (quelle che inducono il parto) non trovino recettori uterini a cui legarsi. Se si legano ai recettori per far contrarre l'utero il dolore del travaglio è più controllato e il parto più veloce”, si legge nel post di Fiammetta: “Soprattutto in questi ultimi giorni di attesa, anche se la voglia di zuccheri e carboidrati aumenta, cerco di mantenermi con proteine, grassi e verdure…poi dopo mi premio”.

#mammebelleesane è l’hashtag a conclusione del post, commentato da tante donne che stanno condividendo la loro esperienza e augurando il meglio alla futura mamma.