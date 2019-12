Taglia i capelli ed è uguale alla mamma vip: la riconoscete? | FOTO

Tale madre tale figlia: il detto si adatta alla perfezione al caso di Tallulah Willis, la figlia più piccola di Demi Moore e Bruce Willis, che ha cambiato look, tagliato i capelli e mostrato la forte somiglianza con la mamma ai tempi del film ‘Ghost’ che allora aveva 23 anni, due in meno di Tallulah oggi. "L’ho fatto come Demi”, ha scritto la ragazza acorredo di una serie di scatti suoi e di Demi Moore nella pellicola del 1990 in cui recitò accanto a Patrick Swayze, sfoggiando lo stesso taglio sbarazzino che allora fu copiatissimo e contribuì al successo di quegli anni dell’attrice.

(Sotto, le foto di Tallulah Willis e mamma Demi Moore a confronto)

Chi è Tallulah Willis, la figlia di Demi Moore e Bruce Willis

Tallulah Belle è la sorella minore di Rumer Glenn e Scout LaRue, le altre due figlie nate dal matrimonio tra Demi Moore e Bruce Willis. Per lei è stato molto difficile il periodo in cui la madre Demi era alcoolizzata e la stessa Tallulah ha dovuto fare i conti con la dismorfofobia, un disturbo che la portava ad avere una visione distorta del proprio aspetto fisico. La sua rinascita è arrivata col progetto "What's Underneath", grazie al quale è riuscita a mostrare il suo corpo non più anoressico e a sentirsi bella.