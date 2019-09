Piccole donne crescono (bellissime): ecco le figlie vip astri nascenti nel mondo dello spettacolo

Il Dna trasmette i caratteri; la naturalezza di respirare l’aria del mondo dello spettacolo sin dalla tenera età fa il resto: le figlie di attrici e modelle che in questi anni iniziano ad affacciarsi nemmeno troppo timidamente al mondo dello spettacolo, assicurano il prosieguo fulgido dell’ambiente patinato che è stato ed è delle loro mamme, per la gioia del ‘sistema’ che trova garanzia nella genetica tanto fortunata.

Nella moda, nel cinema, nella pubblicità… Gli ambiti dentro cui far crescere i talenti delle giovanissime ‘figlie di’, per sfoggiare una fisicità che somiglia a quella dei genitori e dare prova di vocazioni attoriali a prova di obiettivo sono tanti e diversi, tutti con uno sbocco che non esclude la contaminazione delle arti.

Da Deva Cassel, primogenita di Vincent e Monica Bellucci, a Ever Gabo Anderson, figlia Milla Jovovich e Paul W.S. Anderson, ecco una rassegna delle ragazze sulla strada del successo delle loro mamme, affascinanti esempi di intramontabile bellezza.

Deva Cassel, figlia di Vincent e Monica Bellucci

Proprio come mamma Monica, Deva Cassel ha un futuro già scritto nel mondo della moda. A 15 anni la primogenita della coppia separata nel 2013 dopo 14 anni di matrimonio, sarà volto della campagna pubblicitaria di una fragranza di Dolce e Gabbana, brand di cui è stata già testimonial l’attrice umbra. Durante la scorsa primavera erano circolati alcuni scatti dal set che vedevano la giovane Deva camminare con indosso un lungo abito bianco che ha messo in risalto l’impressionante somiglianza con la madre.

