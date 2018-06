Francesco Monte cambia look: addio fascino mediterraneo, i capelli sono biondo platino

Lo sguardo a fessura con le sopracciglia calanti che infondono la perenne sensazione di cercare affetto, è sempre quello. Come immancabile è pure la barbetta finemente sforbiciata e il baffo in pendant con la peluria che ricopre il viso sin dai tempi di Uomini e Donne.

A mutare l’aspetto di Francesco Monte è stato il colore dei capelli, diventati di un biondo così flashante da stordire lo sguardo di chi ha da sempre apprezzato il fascino mediterraneo del 28enne tarantino.

Il giovane reduce dall’Isola dei Famosi ha osato molto più di un abbigliamento montanaro e rientrato in Italia dopo una vacanza di relax a Formentera, ha fatto tappa dal suo hair stylist di fiducia per dare un taglio netto alla chioma e osare una svolta estetica che chissà se non sia di buon augurio anche per quella sentimentale…

Dopo la breve relazione avuta con Paola Di Benedetto, infatti, per Monte questa sarebbe la prima estate da single, visto che per quattro anni è stato fidanzato con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

Intanto le voci lo vogliono tra i probabili concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip… In attesa di scoprire se fino ad allora sarà ritornato alle origine della chioma corvina, la maggior parte delle fan non sembra apprezzare molto il colpo - è il caso di dire - di testa: "Torna come prima", scrivono a gran voce.