George e Charlotte principini perfetti: le regole di educazione impartite dalla tata

Si sa: ‘noblesse oblige’… E anche quando il tempo di ricoprire i primi incarichi ufficiali è ancora lontano, l’educazione da impartire agli eredi di una famiglia del calibro dei Windsor deve essere chiaramente definita sin dalla tenera età. A ribadire il concetto è stata la scrittrice e documentarista Louise Heren che in un’intervista al Sun ha ricostruito la routine quotidiana dei principini George e Charlotte, figli maggiori di William e Kate, seguiti scrupolosamente dalla tata di corte Maria Borrallo.

Poca tv, smarphone e dispositivi elettronici per i figli maggiori dei duchi di Cambridge; in compenso, tanto tempo da trascorrere all’aria aperta anche se le condizioni meteo non sono delle migliori, purché si indossi il giusto abbigliamento per fare delle lunghe passeggiate in bicicletta e dedicarsi ai primi approcci al giardinaggio.

A tavola niente capricci; tutti a letto alle 19

A tavola sono banditi i capricci: “Non c’è spazio per le lamentele dei palati esigenti, i bambini vengono abituati a mangiare tutto”, spiega Heren che sottolinea come l’educazione impartita dalla tata sia volta alla preparazione alla vita di corte che i George (6 anni a luglio) e Charlotte (5 anni appena compiuti) saranno chiamati ad affrontare sempre con attenzione e con un bel sorriso: “Lei li prepara all’evento, spiegando loro – in parole semplici – di cosa si tratta. E ci tiene che i bambini mostrino alla mamma e al papà ciò che hanno imparato”.

Il sapiente dosaggio di regole e giochi scandisce così le giornate dei principini che alle sette di sera, tassativamente, devono andare a letto senza discutere. Al momento il protocollo non vale per Louis, ancora troppo piccolo, ma presto anche lui sarà chiamato al rispetto delle norme già seguite da fratello e sorella.