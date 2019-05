George e Amal, allʼasta un pranzo con loro nella villa di Como

L’appuntamento è fissato per metà luglio, nella splendida villa di Laglio sul Lago di Como: George Clooney e Amal Alamuddin aspetteranno lì, nella loro residenza italiana, la coppia che si aggiudicherà il pranzo messo in palio come premio ai vincitori del contest organizzato per raccogliere fondi a favore della Clooney Foundation.

Partecipare è semplice: basta cliccare su Omaze, la piattaforma di raccolta fondi online, e scegliere se donare da 10 a 5mila dollari alla fondazione che ha come obiettivo quello di combattere le violazioni dei diritti umani nel mondo. La cifra richiesta non è alla portata di tutti e, in realtà, è possibile partecipare anche senza dare soldi, ma l’attore tiene molto alla causa e la donazione si attende come gesto generoso molto apprezzato.

George e Amal, cosa prevede il pranzo nella villa di Como

L’esperienza include il cocktail lunch con George e Amal durante il quale cui si potranno degustare alcuni dei migliori prosecchi italiani, un assaggio di salumi e formaggi, un biglietto aereo di andata e ritorno per due e l’hotel a 4 stelle. Nel video in cui spiega le modalità del contest, George Clooney cita John Fitzgerald Kennedy che durante un viaggio in Francia da presidente degli Stati Uniti dichiarò: “Io sono l’uomo che accompagna Jacqueline a Parigi”. “Ciao, sono il marito di Amal Clooney George e vorremmo invitarvi a venire con noi al Lago di Como”, recita allora lui seguendo le indicazioni del regista per poi aggiungere: “A favore della Fondazione Clooney per la Giustizia, invitiamo te e un ospite a un doppio appuntamento con Amal, avvocato di fama mondiale per i diritti umani, professore di giurisprudenza, attivista per giustizia in tutto il mondo e con un attore…”.

Sarà anche oneroso tentare di vincere il pranzo con la coppia più glamour dello star system internazionale, ma, considerate le premesse, per i fortunati il divertimento è assicurato.